Slušaj vest

Crno-beli su izgledali katastrofalno, košarkaši su igrali bez trunke volje i želje, a to su Litvanci surovo kaznili i lupili su šamar Partizanu zbog kog će velikanu iz Beograda dugo brideti obrazi.

1/12 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Analizu meča Žalgiris - Partizan dao je i poznati litvanski košarkaški novinar, Augustas Šulauskas, koji piše za tamošnji portal "BasketNews". Šulauskas se oglasio na društvenoj mreži "X" gde je žestoko opleo po igračima Partizana.

- Partizan trenutno izgleda kao najgori tim Evrolige. Ovi igrači daju 10% energije na terenu. Protiv svakog preuzimanja, oni samo driblaju i driblaju u izolaciji, a potom bace ciglu - napisao je on.

Kako biste vi ocenili igru Partizana protiv Žalgirisa? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: