ĐOAN PENJAROJA STIŽE U PARTIZAN! Isplivale nove informacije: Evo kada Španac dolazi u Beograd!
Košarkaši Partizana doživeli su jedan od najtežih poraza u istoriji i u Kaunasu su izgubili od Žalgirisa rezultatom 109:68.
Jasno je da kod crno-belih apsolutno ništa ne štima, te da je Partizan u velikoj krizi i da su potrebne promene, a prva bi mogla da se desi već početkom nedelje.
Prema saznanjima portala Sportske.net, španski trener Đoan Penjaroja će stići u Beograd u ponedeljak, dok će u sredu odraditi prvi trening sa ekipom Partizana i zvanično će postati novi šef stručnog štaba.
Isti portal navodi i kako je uprava crno-belih odlučila da dosadašnji vršilac dužnosti prvog trenera Mirko Ocokoljić ostane u stručnom štabu španskog stručnjaka, a deo istog biće i Uroš Dragićević.
To bi značilo da će Penjaroja debitovati na meču 18. kola Evrolige protiv Makabija u Beogradu.
Šta vi mislite, da li Đoan Penjaroja može da pomogne Partizanu da izađe iz krize? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Da li Đoan Penjaroja može da pomogne Partizanu da izađe iz krize?
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: