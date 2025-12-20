Slušaj vest

Sjajni američki košarkaš Kevin Panter odigrao je ubedljivo najbolju partiju u karijeri pošto je sinoć u trijumfu protiv Baskonije ubacio čak 43 poena.

To ga je stavilo na četvrto mesto večne-liste igrača po efikasnosti na jednom evroligaškom meču i donelo zvanje MVP-a 17. kola elitnog takmičenja.

Nekadašanji bek Crvene zvezde i Partizana je ostao je iza nenadmašnog Najdžela Hejs-Dejvisa, koji drži rekord sa 50 poena, a prate ga Šejn Larkin sa "pola koša" manje, dok je Saša Vezenkov ostao na dva poena više od Pantera.

Panter je bio najzaslužniji što sinoć izuzetno raspoložena Baskonije nije ostvarila podvig u "Blaugrani", a posle meča trener katalonskog kluba Ćavi Paskval uporedio je Kevinovu partiju da performansama legendarnog Huana Karlosa Navara.

"Počeo sam da razmišljam o gubitku utakmice. U takvim trenucima ponekad je potrebno da igrač preuzme odgovornost. Panter je danas podsetio na posebne performanse Huana Karlosa Navara", rekao je španski trener posle meča koji je Barseloni omogućio da se po skoru izjednači sa liderom Hapoelom.

Posebne pohvale na Panterov račun stigle su od saigrača Tomaša Satoranskog, koji je u igri američkog beka prepoznao božansku crtu.

"Panter je bio u božanskom raspoloženju i veoma sam srećan što smo pobedili ovu utakmicu", rekao je iskusni češki bek, koji je posle Pantera bio drugi strelac ekipe.

Vremena za sumiranje utisaka ipak neće biti previše pošto Barselonu već u nedeljnom matine terminu očekuje derbi španskog prvenstva protiv Huventuda, dok u utorak uveče gostiju Fenerbahčeu u Evroligi.

