- Pre svega, želeli bismo da se zahvalimo Gordiju na njegovom radu, bio je ključan za ogromno povećanje entuzijazma za košarku u Minhenu prošle sezone - rekao je Tarlać u subotu nakon povratka iz Monaka.

- Nažalost, postoje situacije u sportu koje ne zahtevaju drugu opciju osim promene. Kadrovska situacija posle Evropskog prvenstva, povrede ključnih igrača, veoma nepovoljan raspored i njegovo privremeno odsustvo zbog bolesti, Gordi nije odgovoran ni za šta od ovoga. Ipak, sada je svima jasno da smo dostigli tačku u našim sportskim performansama i da smo obavezni da timu, koji uvek daje sve od sebe, pružimo novi podsticaj. Duboko žalimo zbog ovoga i obojica smo se nadali drugačijem ishodu. Međutim, i dalje imamo velike ciljeve pred sobom, a sezona Evrolige nije ni na pola puta. Verujemo našem timu i nadamo se da će spoljni uticaj srušiti očigledne prepreke i zapaliti novu varnicu - zaključio je Tarlać.