Najveće moguće pojačanje uskoro u Crvenoj zvezdi.
bomba
DELIJE U TRANSU! U narednih nekoliko dana u Zvezdu sleće najveće pojačanje - pravo iz Amerike!
Slušaj vest
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu pred nastavak evroligaških borbi!
Naime, Džoel Bolomboj je spreman za povratak teren.
Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport
Vidi galeriju
Bolomboj je navodno potvrdio saigračima da sledeće nedelje dolazi u Beograd i da se polako vraća treninzima.
On se povredio u martu prošle sezone, a sve vreme boravio je u Americi gde je marljivo radio i spremao se za povratak na parket.
Sada je došlo vreme da doleti iz SAD i sleti u tim Saše Obradovića.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši