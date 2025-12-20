Slušaj vest

Sjajne vesti za Crvenu zvezdu pred nastavak evroligaških borbi!

Naime, Džoel Bolomboj je spreman za povratak teren.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Bolomboj je navodno potvrdio saigračima da sledeće nedelje dolazi u Beograd i da se polako vraća treninzima.

On se povredio u martu prošle sezone, a sve vreme boravio je u Americi gde je marljivo radio i spremao se za povratak na parket.

Sada je došlo vreme da doleti iz SAD i sleti u tim Saše Obradovića.

Ne propustiteKošarkaKO JE TURSKI "BEJBI JOKIĆ" KOJI VEČERAS SANJA OSVETU NIKOLI: Odrastao na ulici, dva puta ga gazio automobil, a ovaj čoveka ga poslao daleko od kuće!
Alperen Šengun.jpg
KošarkaPA, OVO JE HIT: Denver spremio specijalne majice za meč Nikole Jokića i Bejbi Jokića!
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Orlando Medžik
FudbalKARAMBOL NA TABELI SUPERLIGE SRBIJE NAKON KRAHA PARTIZANA! Ko uzima titulu na proleće? Evo kako stoje stvari za kraj 2025. godine!
PARTIZAN-ZVEZDA_50.JPG
FudbalMILOJEVIĆ JE BIVŠI - STANKOVIĆ SEDA NA KLUPU ZVEZDE! Poznato kada je promocija, kao i detalji ugovora
Dejan Stanković

BONUS VIDEO:

Džoel Bolomboj, KK Crvena zvezda, povreda, bolnica, Hitna pomoć Izvor: Kurir