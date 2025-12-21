Slušaj vest

Pomoćnik Željka Obradovića iz perioda u Partizanu, Đozep Marija Iskijerdo, dao je veliki intervju za španske medije, gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Jedna od njih bila je upravo period u Partizanu, kao i problemi koje je stručni štab imao sa igračima ove sezone.

- Verovatno je, više nego to da li su Amerikanci ili nisu, uticalo to što su to bili igrači koji ne znaju šta je Partizan, šta je Željko Obradović, šta je Evroliga, Evropa, Srbija ili Beograd. Bez obzira na nacionalnost, problem je bio nepoznavanje mesta na kom se nalaze. Nije reč o jednom ili dva igrača. Postojala je grupa igrača koja se nije slagala ili im se nije dopadao način na koji je Željko vodio ekipu i to su jasno pokazivali - počeo je priču Iskijerdo, pa dodao da je prvi veliki problem nastao posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini:

- Odmah nakon poraza, načina na koji smo izgubili od Panatinaikosa, što je bio dan kada smo prelomili, on je nama u stručnom štabu rekao da će tu stati i da je tu kraj. Rekao nam je da mi imamo ugovore i da moramo da nastavimo, zamolio nas je da ostanemo, a ja sam mu odgovorio a ako ode, oni pobeđuju. Rekao sam mu da istera koga god treba da istera i da idemo dalje, jer to možemo da izvučemo. On mi je rekao da neće. I kako vreme prolazi, svakim danom sam sve sigurniji i ubeđeniji da je to bilo jedino rešenje.

Govorio je potom i o Đoanu Penjaroji koji se spominje kao novi trener Partizana.

- Mene u ovom svetu više ništa ne iznenađuje. U svetu profesionalnog sporta, a u košarci posebno, ništa me ne čudi. Zapravo, mislim da ga predstavljaju u ponedeljak. Pa, želim mu sve najbolje. Naići će na neverovatne navijače. Koliko god ja to pričao ili objašnjavao, to nema veze sa stvarnošću dok se ne doživi. Kada se nađeš tamo, naježiš se. To je drugi nivo. To je neuporediv spektakl. Kako navijaju, kako guraju ekipu, kako žive i osećaju klub. I Đoanu i Partizanu želim sve najbolje, naravno - zaključio je Đozep Marija Iskijerdo.

