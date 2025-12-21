Slušaj vest

KK Partizan će u sredu predstaviti novog trenera Đoana Penjaroju, a detalji ugovora otkrivaju mnogo više od pukog kadrovskog rešenja.

Španski trener potpisao je saradnju do leta 2027. godine, bez uobičajene klauzule „1+1“, već sa fiksnim ugovorom na godinu i po dana, saznaje Kurir.

Takav potez izazvao je dodatnu pažnju javnosti, naročito jer aktuelnom rukovodstvu kluba mandat ističe ranije. Postavlja se logično pitanje: kako je Partizan pristao na ugovor koji vremenski izlazi iz okvira trenutne uprave?

Odgovor leži u prethodnom periodu i odnosu sa Željkom Obradovićem. Najtrofejniji evropski trener uvek je insistirao na jasnim i čvrstim garancijama, a pre svega finansijskim. Obradović je tražio precizno definisan budžet za tim i sezonu unapred, a predsednik i uprava mogli su takve garancije da daju isključivo u okviru sopstvenog mandata.

Upravo tu se pojavio problem produžetka dugoročnijeg ugovora sa Željkom Obradovićem. Kako nije postojala sigurnost da će buduće rukovodstvo moći ili želeti da obezbedi isti nivo budžeta, produženje saradnje na duži period nije bilo realno. Penjaroja nije imao takve zahteve i zato je potpisao ugovor na sezonu i po.

Dolazak Španca sa ugvorom do leta 2027. godine predstavlja drugačiji model, prelazno rešenje koje klubu daje kontinuitet, ali i fleksibilnost u trenutku kada se Partizan nalazi na raskrsnici. Jasno je da izbor novog trenera nije samo pitanje rezultata na terenu, već i šire slike o pravcu u kojem crno-beli žele da idu u narednim godinama.