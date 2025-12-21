Slušaj vest

KK Partizan prolazi kroz veliku krizu.

Crno-beli su doživeli jedan od najtežih poraza u istoriji i Žalgiris ih je u Kaunasu savladao sa 109:68.

Na meti navijača i javnosti se posle ove utakmice, ali i nekih prethodnih incidenata, našao Džabari Parker, te je njegov status u klubu misterija.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Sada se Parkerov agent, Nikos Lotsos, oglasio i otkrio je kakva je situacija iz njihovog ugla.

- U ovom trenutku ne postoje razgovori o Džabariju između mene i mojih američkih partnera s jedne strane i Partizanovog menadžmenta s druge. Igrač je profesionalan, radi i nastoji da pomogne timu više - počeo je priču Nikos Lotsos za SK, pa se osvrnuo na navodni sukob Parkera i Ocokoljića posle meča u Kaunasu:

- Mislim da je bolje da to ne komentarišemo. Smatram da svi treba da ostanu mirni i da nastave da rade kako bi tim zaigrao bolje.

