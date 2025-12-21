OGLASIO SE AGENT DŽABARIJA PARKERA! Govorio je o Partizanu i svom igraču: "U ovom trenutku..."
KK Partizan prolazi kroz veliku krizu.
Crno-beli su doživeli jedan od najtežih poraza u istoriji i Žalgiris ih je u Kaunasu savladao sa 109:68.
Na meti navijača i javnosti se posle ove utakmice, ali i nekih prethodnih incidenata, našao Džabari Parker, te je njegov status u klubu misterija.
Sada se Parkerov agent, Nikos Lotsos, oglasio i otkrio je kakva je situacija iz njihovog ugla.
- U ovom trenutku ne postoje razgovori o Džabariju između mene i mojih američkih partnera s jedne strane i Partizanovog menadžmenta s druge. Igrač je profesionalan, radi i nastoji da pomogne timu više - počeo je priču Nikos Lotsos za SK, pa se osvrnuo na navodni sukob Parkera i Ocokoljića posle meča u Kaunasu:
- Mislim da je bolje da to ne komentarišemo. Smatram da svi treba da ostanu mirni i da nastave da rade kako bi tim zaigrao bolje.
