Slušaj vest

Težak udarac za Barselonu.

Lider Barselone Vil Klajburn doživeo je tešku povredu zadnje lože i očekuje ga pauza od šest nedelja.

Vil Klajburn Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia, Starsport

U saopštenju Barselone se navodi da je posle dodatnih lekarskih pregleda utvrđeno da je Klajburn doživeo povredu zadnje lože zbog čega će pauzirati šest nedelja. Košarkaš Barselone se povredio pre dva dana utakmici 17. kola Evrolige protiv Baskonije (134:124).

Klajburn je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 14,4 poena, 4,2 skoka i 1,4 asistencije po meču.

Ne propustiteKošarkaNJIMA NIKO NE MOŽE DA STANE NA PUT! Košarkaši Dubaija upisali i devetu pobedu u ABA ligi, danas je pao i Studentski centar!
KK Dubai
KošarkaKOŠARKAŠ PARTIZANA ZBOG BIZARNE POVREDE PROPUŠTA NEZGODNO GOSTOVANJE! Šta se ovo dešava sa igračima Parnog valjka? Ovo je za rubriku "verovali ili ne"
KK Partizan
Ostali sportoviVASO BAKOČEVIĆ SE OGLASIO IZ BOLNICE NAKON TEŠKOG NOKAUTA! Odmah je objavio fotografiju sa skenera - samo je ovo imao da poruči! FOTO
Screenshot 2025-12-21 104759.jpg
Ostali sportoviDOMINANTNO! Švarc pobednik veleslaloma u Alta Badiji
profimedia0592662029.jpg

BONUS VIDEO:

Vil Klajburn izjava posle Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić