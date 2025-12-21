Slušaj vest

Bila je odlična uvertira za Parižane pred duel sa Crvenom zvezdom, u okviru 18. kola Evrolige.

Taj meč na programu je u utorak od 20.45 časova.

Pariz je do pobede predvodio Nadir Hifi sa 19 poena i šest asistencija, pratio ga je Džastin Robinson sa 17 poena uz po tri skoka i asistencije, a dvocifreni su bili Amat Mbaje sa 16, Jerod Roden sa 14 i Lamar Stivens sa 10 poena.

Pariz je drugi u francuskom šampionatu sa devet pobeda i tri poraza, dok je Šole na 10. mestu sa skorom 6-6.

