Slušaj vest

Bila je odlična uvertira za Parižane pred duel sa Crvenom zvezdom, u okviru 18. kola Evrolige.

Detalji sa utakmice Monako - Pariz Foto: Profimedia

 Taj meč na programu je u utorak od 20.45 časova.

Pariz je do pobede predvodio Nadir Hifi sa 19 poena i šest asistencija, pratio ga je Džastin Robinson sa 17 poena uz po tri skoka i asistencije, a dvocifreni su bili Amat Mbaje sa 16, Jerod Roden sa 14 i Lamar Stivens sa 10 poena.

Pariz je drugi u francuskom šampionatu sa devet pobeda i tri poraza, dok je Šole na 10. mestu sa skorom 6-6.

Ne propustiteEvroligaPANTER PREDVODIO BARSELONU: Španski tim igra kao preporođen, ubedljiv trijumf u Parizu
profimedia-1054798535.jpg
EvroligaPARIZ ISPUSTIO PLUS 17 U DUBAIJU: Petrušev sjajan u velikom preokretu
Dubai, Pariz, Evroliga
EvroligaSRBIN ISKLJUČEN SA MEČA! Kokoškov pobesneo zbog odluke sudija, ušao u žestoku raspravu sa Javorom, pa ljutito napustio teren: "Mamicu ti..."
Igor Kokoškov
Evroliga"PARIŠKI STEF KARI" RAZBIO PARTIZAN, PA SE RASPAO: Anadolu Efes utišao Pariz - promašivali su kao na traci, a u Beogradu...
Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom

Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić



Anketa
Koji sport najviše pratite?
Rezultati

Tagovi:

Paris BasketballCholetKošarkaška liga Francuske

Komentari0

Pošalji komentar

Komentari0

Možda vas zanima