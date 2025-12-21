Partizan dogovorio kapitalno pojačanje!
majstor
PRAVI ŠMEKER: Pogledajte poteze najnovijeg pojačanja Partizana - lopta u njegovim rukama postaje magična (VIDEO)
KK Partizan je uspeo da reši goruće pitanje trenera u nastavku tekuće sezone.
Đoan Penjaroja stiže među crno-bele, ali ne sam, već u društvu sa NBA plejmejkerom Kameronom Pejnom.
Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia
Kako je "Kurir" već preneo Partizan je dogovorio dolazak Kamerona Pejna.
Pejn će do kraja sezone inkasirati 950.000 evra od strane Partizana, koji je uspeo da ga privoli da dođe u Evropu posle 10 sezona u NBA ligi, prenosi "Telesport".
Pogledajte najbolje poteze Pejna u njegovoj dugoj NBA karijeri. Sada je došlo vreme za Evropu i Partizan!
