Slušaj vest

KK Partizan je uspeo da reši goruće pitanje trenera u nastavku tekuće sezone.

Đoan Penjaroja stiže među crno-bele, ali ne sam, već u društvu sa NBA plejmejkerom Kameronom Pejnom.

Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Kako je "Kurir" već preneo Partizan je dogovorio dolazak Kamerona Pejna.

Pejn će do kraja sezone inkasirati 950.000 evra od strane Partizana, koji je uspeo da ga privoli da dođe u Evropu posle 10 sezona u NBA ligi, prenosi "Telesport".

Pogledajte najbolje poteze Pejna u njegovoj dugoj NBA karijeri. Sada je došlo vreme za Evropu i Partizan!

Ne propustiteKošarkaOTKRIVENO KOLIKO ĆE PEJN NOVCA ZARADITI U PARTIZANU: Amerikanac dobija nestvarnu cifru za šest meseci!
Kameron Pejn
EvroligaUROŠ DRAGIĆEVIĆ, TRENER SA NBA ISKUSTVOM, STIŽE U PARTIZAN! Sve crno na belo o srpskom strategu koji obećava! Parni valjak dobija pravog stručnjaka!
Džabari Parker
KošarkaIMAMO INFORMACIJE DA PARTIZAN DOBIJA DRUGOG TRENERA! Crno-beli idu Krki na noge, a posle toga stiže iskusni vuk na klupu "parnog valjka"!
Dejan Jakara
KošarkaBILI BERON U PARTIZANU: Amerikanac i bivši igrač Crvene zvezde šokirao Delije!
Bili Beron

BONUS VIDEO:

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir