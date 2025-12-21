Slušaj vest

"Ponos Izraela" naredni meč će igrati u petak od 18 časova protiv Partizana u Beogradskoj areni u 18. kolu Evrolige.

Izabranici Odeda Kataša su u seriji od sedam pobeda u svim takmičenjima.

Sorkin je bio najefikasniji sa 17 poena. Voker je dodao 13, a Blat 12 poena, uz četiri asistencije.

Makabi je drugi na tabeli sa skorom 8-1, a jedini poraz pretrpeli su od vodećeg Hapoela.