Košarkaši Makabija slavili su kao gosti kod Nes Cione (88:72), u meču 10. kola izraelske Superlige.
IZRAEL
MAKABI UBEDLJIV PRED PARTIZAN: Ponos Izraela u velikoj formi pred dolazak u Beograd
Slušaj vest
"Ponos Izraela" naredni meč će igrati u petak od 18 časova protiv Partizana u Beogradskoj areni u 18. kolu Evrolige.
Košarkaši Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Izabranici Odeda Kataša su u seriji od sedam pobeda u svim takmičenjima.
Sorkin je bio najefikasniji sa 17 poena. Voker je dodao 13, a Blat 12 poena, uz četiri asistencije.
Makabi je drugi na tabeli sa skorom 8-1, a jedini poraz pretrpeli su od vodećeg Hapoela.
Reaguj
Komentariši