Jasna poruka Kamerona Pejna nakon vesti da dolazi u Partizan.
to je to
OGLASIO SE KAMERON PEJN! Evo šta je poručio o svom dolasku u Partizan!
Slušaj vest
Američki košarkaš Kameron Pejn postaće novi igrač Partizana.
To je potvrdio i sam NBA as koji je posle inicijalne informacije da je pao dogovor sa crno-belima, okačio jasnu poruku na svom zvaničnom Instagram nalogu.
Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Naime, Pejn je na storiju postavio crno bela srca i tako potvrdio da je Humska njegov novi dom, barm do kraja tekuće sezone 2025/2026.
Kameron Pejn Partizan Foto: printscreen/Instagram/campayne
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši