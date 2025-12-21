Slušaj vest

Američki košarkaš Kameron Pejn postaće novi igrač Partizana.

To je potvrdio i sam NBA as koji je posle inicijalne informacije da je pao dogovor sa crno-belima, okačio jasnu poruku na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Naime, Pejn je na storiju postavio crno bela srca i tako potvrdio da je Humska njegov novi dom, barm do kraja tekuće sezone 2025/2026.

Kameron Pejn Partizan
Kameron Pejn Partizan Foto: printscreen/Instagram/campayne

Kameron Pejn u Partizanu
Kameron Pejn
Džabari Parker
Bili Beron

BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir