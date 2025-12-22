Slušaj vest

Težak poraz doživeo je Partizan prošle sedmice u Kaunasu, pošto ih je Žalgiris u 17.kolu Evrolige počistio sa 41 poenom razlike - 109:68!

Litvanski velikan je to iskoristio da dodatno ponizi Partizan objavom na svom zvaničnom Instagram nalogu.

1/12 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Žalgiris je na gostovanju savladao Jonavu rezultatom 118:73, a u petak je kao domaćin ubedljivo savladao i Partizan sa 109:68.

Partizan ili Jonava? Nema razlike...

Na zvaničnom Instagram profilu Žalgirisa podeljena je objava sa slikama dva tima uz "mim".

"Zaposleni treba da prepozna razliku između ove i ove slike."

Ispod je Pam Bizli iz kultne serije "The Office", koju tumači Džena Fišer, kao i grb Žalgirisa.

Ispod stoji: "To je ista slika."

BONUS VIDEO: