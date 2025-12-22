Sada će biti još teže navijačima Partizana.
KAKAV BEZOBRAZLUK! Stvarno nemaju meru, još soli na bolnu ranu Grobarima - gde će vam duša?
Težak poraz doživeo je Partizan prošle sedmice u Kaunasu, pošto ih je Žalgiris u 17.kolu Evrolige počistio sa 41 poenom razlike - 109:68!
Litvanski velikan je to iskoristio da dodatno ponizi Partizan objavom na svom zvaničnom Instagram nalogu.
Žalgiris je na gostovanju savladao Jonavu rezultatom 118:73, a u petak je kao domaćin ubedljivo savladao i Partizan sa 109:68.
Partizan ili Jonava? Nema razlike...
Na zvaničnom Instagram profilu Žalgirisa podeljena je objava sa slikama dva tima uz "mim".
"Zaposleni treba da prepozna razliku između ove i ove slike."
Ispod je Pam Bizli iz kultne serije "The Office", koju tumači Džena Fišer, kao i grb Žalgirisa.
Ispod stoji: "To je ista slika."
