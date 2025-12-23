Ekipa sa Malog Kalemegdana će do 13. pobede pokušati da dođe u Parizu protiv istoimenog protivnika. Trijumf bi mogao Zvezdi da donese napredak na tabeli s obzirom na to da prvih devet timova ima učinak od pet ekipa ima 10 pobeda, a po dva tima učinak od 11 i 12 trijumfa.