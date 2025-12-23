Košarkaši Crvene zvezde danas igraju utakmicu 18. kola Evrolige.
EVROLIGA
CRVENO-BELI NA NEZGODNOM ISPITU! Zvezda u gostima želi 13. pobedu i proboj ka vrhu! Evo gde možete da gledate jednu od najvažnijih utakmica srpskog tima
Slušaj vest
Ekipa sa Malog Kalemegdana će do 13. pobede pokušati da dođe u Parizu protiv istoimenog protivnika. Trijumf bi mogao Zvezdi da donese napredak na tabeli s obzirom na to da prvih devet timova ima učinak od pet ekipa ima 10 pobeda, a po dva tima učinak od 11 i 12 trijumfa.
Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta.
Tekstualni prenos iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
Crvena zvezda je u prethodnom kolu pobedila Virtus, dok je Pariz poslednji trijumf u Evroligi zabeležio na domaćem terenu 13. novembra protiv Valensije.
Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši