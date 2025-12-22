Ebuka Izundu govorio je o meču Pariz - Crvena zvezda
Evroliga
"MORAMO DA IH USPORIMO..." Ebuka Izundu otkrio recept za pobedu protiv Pariza!
Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.45 gostuju Parizu, a svoja očekivanja uoči ovog duela izneo je Ebuka Izundu.
Za početak, istakao je šta smatra da bi on i saigrači trebalo da urade kako bi slavili u Parizu.
- Sigurno da moramo da ih usporimo. Žele da trče, uzimaju što više šuteva. Ako ih usporimo i nateramo da igraju napad na postavljenu odbranu, imaćemo dobru priliku. Plan je da ih usporimo i pokušamo da im oduzmemo ritam - istakao je Izundu.
Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Nedavno se Ebuka Izundu vratio na parket posle povrede i istakao je kako se oseća dobro.
- Dobro sam. Trudim se da dam sve od sebe da se vratim. Iz utakmice u utakmicu sam sve bolji, osećam se bolje. Prošla utakmica nije bila moja najbolja - zaključio je on.
