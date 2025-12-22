Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.45 gostuju Parizu, a svoja očekivanja uoči ovog duela izneo je Ebuka Izundu.

Za početak, istakao je šta smatra da bi on i saigrači trebalo da urade kako bi slavili u Parizu.

- Sigurno da moramo da ih usporimo. Žele da trče, uzimaju što više šuteva. Ako ih usporimo i nateramo da igraju napad na postavljenu odbranu, imaćemo dobru priliku. Plan je da ih usporimo i pokušamo da im oduzmemo ritam - istakao je Izundu.

1/7 Vidi galeriju Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Nedavno se Ebuka Izundu vratio na parket posle povrede i istakao je kako se oseća dobro.

- Dobro sam. Trudim se da dam sve od sebe da se vratim. Iz utakmice u utakmicu sam sve bolji, osećam se bolje. Prošla utakmica nije bila moja najbolja - zaključio je on.

