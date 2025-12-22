PUKLA BOMBA U EVROLIGI! SVETISLAV PEŠIĆ IMA NOVI KLUB! Bivši selektor Srbije se vratio u elitno takmičenje!
Sada je i zvanično, nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić seo je na klupu minhenskog Bajerna.
Bavarci su prvi u Nemačkoj sa devet pobeda i jednim porazom, ali je klub iz Minhena u Evroligi vezao osam poraza i sa učinkom od pet pobeda i 12 poraza je pri dnu tabele.
Zbog toga je Gordon Herbert smenjen, a na njegovo mesto došao je legendarni srpski stručnjak, koji će u Minhenu ostati do kraja sezone, potvrdio je klub.
Podsetimo, Svetislav Pešić je ranije tokom trenerske karijere već vodio Bajern Minhen, od 2012. do 2016. godine.
Povodom povratka Svetislava Pešića u Minhen, oglasio se sportski direktor kluba Dragan Tarlać koji je rekao:
- Svetislav poznaje Minhen, poznaje Bavarsku i obe lige; neki od nas ga zauzvrat veoma dobro poznaju – tako da bi njegov period prilagođavanja trebalo da bude kratak. To, zajedno sa njegovim ogromnim iskustvom, daje nam dobar osećaj u vezi sa ovom odlukom - rekao je Tarlać.