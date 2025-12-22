Slušaj vest

Sada je i zvanično, nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić seo je na klupu minhenskog Bajerna.

Bavarci su prvi u Nemačkoj sa devet pobeda i jednim porazom, ali je klub iz Minhena u Evroligi vezao osam poraza i sa učinkom od pet pobeda i 12 poraza je pri dnu tabele.

Zbog toga je Gordon Herbert smenjen, a na njegovo mesto došao je legendarni srpski stručnjak, koji će u Minhenu ostati do kraja sezone, potvrdio je klub.

Podsetimo, Svetislav Pešić je ranije tokom trenerske karijere već vodio Bajern Minhen, od 2012. do 2016. godine.

Povodom povratka Svetislava Pešića u Minhen, oglasio se sportski direktor kluba Dragan Tarlać koji je rekao: