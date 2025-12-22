Slušaj vest

Crveno-beli u prestonicu Francuske dolaze kao osmi na tabeli sa učinkom 10-7, dok je domaćin na 18. poziciji sa skorom 5-13.

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Pariz - Crvena zvezda, a uloga glavnog arbitra poverena je Turčinu Eminu Mogulkoču kome će pomagati Litvanac Saulijus Racis i Izraelac Adar Per.

Ovo će biti drugi put ove sezone da Mogulkoč sudi Zvezdi. Prethodno je Turčin bio glavni arbitar na utakmici protiv Barselone u "Beogradskoj areni" koju su crveno-beli izgubili.