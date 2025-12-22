Slušaj vest

Crveno-beli u prestonicu Francuske dolaze kao osmi na tabeli sa učinkom 10-7, dok je domaćin na 18. poziciji sa skorom 5-13.

Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Pariz - Crvena zvezda, a uloga glavnog arbitra poverena je Turčinu Eminu Mogulkoču kome će pomagati Litvanac Saulijus Racis i Izraelac Adar Per.

Ovo će biti drugi put ove sezone da Mogulkoč sudi Zvezdi. Prethodno je Turčin bio glavni arbitar na utakmici protiv Barselone u "Beogradskoj areni" koju su crveno-beli izgubili.

Ne propustiteEvroliga"MORAMO DA IH USPORIMO..." Ebuka Izundu otkrio recept za pobedu protiv Pariza!
Ebuka Izundu
EvroligaKO ĆE IGRATI ZA ZVEZDU PROTIV PARIZA?! Saša Obradović se oglasio o povređenim košarkašima!
Saša Obradović KK Crvena zvezda
EvroligaPARIZ SILAN PRED ZVEZDU: Stotka Parižana uoči okršaja sa crveno-belima
profimedia-1056651130.jpg
KošarkaBILI BERON U PARTIZANU: Amerikanac i bivši igrač Crvene zvezde šokirao Delije!
Bili Beron

Trening košarkaša Crvene zvezde pred Virtus Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić