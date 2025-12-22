Slušaj vest

Četiri kluba dobiće rok da se izjasne, hoće li da stave paraf na novu desetogodišnju saradnju sa Evroligom.

To su Real Madrid, Barselona, Fenerbahče i Asvel. Njima licenca ističe 30. juna, ali imaju vremena da se izjasne do 15. januara.

“Naime, važeći ugovori ističu 30. juna i, u teoriji, klubovi mogu da potpišu nove licence do tog datuma. Međutim, ostali evroligaški klubovi, koji su već potpisali nove ugovore, ne mogu da čekaju poslednji trenutak kako bi planirali budućnost, pa većina članova Borda planira da odluči da ponuda za produženje licenci, koja je trenutno na stolu za ova četiri kluba, više neće važiti nakon 15. januara”, navodi se u tesktu.

Barselona i Fenerbahče su blizu dogovora, dok je Real Madrid kao jedan od osnivača ovog takičenja, pa nije realno da ih vidimo u takmičenjima pod okriljom FIBA.