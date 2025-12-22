ATAMAN PRED ŽALGIRIS: Evroliga je čudna...
Žalgiris je ponizio Partizan u prethodnom kolu, a trener atinskog tima Ergin Ataman izneo je svoja očekivanja pred ovaj meč.
''Prvo, želim svima da poželim srećan Božić. Mnogi ljudi su mi poslali želje za dobar odmor, ali nemamo vremena za odmor, letimo za Kaunas, pred nama je teška utakmica. Žalgiris, posebno kod kuće, igra agresivno i na terenu vlada neverovatna atmosfera. Biće teška utakmica, ali smo u dobroj formi. Evroliga je čudna, mnogi timovi su na jednu pobedu razlike, tako da je utakmica važna. Učinak na dan utakmice će odlučiti rezultat'', rekao je Ataman.
Panatinaikos će na ovom meču nastupiti bez povređenog Kostasa Slukasa.
''Za nas je on veoma važan igrač. Imamo veliki tim, imamo Granta, Šortsa, koji će dobijati više minuta. Imamo tim da se nosimo sa timom. Nadam se da će Holms igrati. Igrao je veoma dobro u prvenstvu. Nedostaje nam Slukas, ali imamo tim da budemo konkurentni''.
U sledećem evroligaškom kolu, 2. januara sledi derbi sa Olimpijakosom.
''Verujte mi, nikada ne razmišljam o sledećoj utakmici. Razmišljam o utakmici sa Žalgirisom. Svaka utakmica u Evroligi je ista. Ako pobedimo Olimpijakos, nećemo dobiti deset bodova ako pobedimo ili izgubiti 10 ako izgubimo. Naravno, to je derbi sa Olimpijakosom, spremićemo se posle utakmice sa Marusijem. Onda ćemo početi da razmišljamo o utakmici'', diplomatski je odgovorio Ataman.