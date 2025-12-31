NG TEMA: VAS PITAMO! Ko je najbolji strani košarkaš u redovima Partizana i Crvene zvezde u 2025. godini? Lista je baš duga...
Večiti beogradski rivali Partizan i Crvena zvezda, pomeraju granice kada je reč o tzv. "hajpu" u čitavoj Evroligi.
Retko koji tim u ovom takmičenju ima toliko strastvene navijače, koji opet, koliko god voleli svoj klub, toliko i tešku praštaju poraze, ali indolentnost pojedinaca - sa posebnim fokusom na strance.
Partizan je tokom prošle sezone bio blizu plasmana među prvih 10, a na tom putu vodili su ga uglavnom strani košarkaši: Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga, Tajrik Džonsa i Dvejn Vašington koji je poenterski eksplodirao u 2025. godini.
Sa druge strane Zvezda je oformila dobar "kor" igrača, predvođen starosedeocom Kodijem Milerom Mekintajerom i Džoelom Bllmbojem koji se konačno vrati posle teške povrede.
Novajlije kao što su Džered Batler, Čima Moneke, Semi Odželej i Donatas Motijejunas - dodatno su začinili igru kluba sa Malog Kalemegdana.
Ali, ko je bolje "pazario" i koji stranac je košarkaški "kralj" grada Beograda - vas pitamo?
