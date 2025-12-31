Slušaj vest

Večiti beogradski rivali Partizan i Crvena zvezda, pomeraju granice kada je reč o tzv. "hajpu" u čitavoj Evroligi.

Retko koji tim u ovom takmičenju ima toliko strastvene navijače, koji opet, koliko god voleli svoj klub, toliko i tešku praštaju poraze, ali indolentnost pojedinaca - sa posebnim fokusom na strance.

Partizan je tokom prošle sezone bio blizu plasmana među prvih 10, a na tom putu vodili su ga uglavnom strani košarkaši: Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga, Tajrik Džonsa i Dvejn Vašington koji je poenterski eksplodirao u 2025. godini.

Sa druge strane Zvezda je oformila dobar "kor" igrača, predvođen starosedeocom Kodijem Milerom Mekintajerom i Džoelom Bllmbojem koji se konačno vrati posle teške povrede.

Novajlije kao što su Džered Batler, Čima Moneke, Semi Odželej i Donatas Motijejunas - dodatno su začinili igru kluba sa Malog Kalemegdana.

Ali, ko je bolje "pazario" i koji stranac je košarkaški "kralj" grada Beograda - vas pitamo?

Anketa Ko je najbolji strani košarkaš u srpskim klubovima? Džered Batler (Crvena zvezda) 28.87% Karlik Džons (Partizan) 23.71% Čima Moneke (Crvena zvezda) 22.68% Kodi-Miler Mekintajer (Crvena zvezda) 8.25% Dvejn Vašington (Partizan) 7.22% Džordan Nvora (Crvena zvezda) 7.22% Tajrik Džons (Partizan) 2.06% Sterling Braun (Partizan) 0%

