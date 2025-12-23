Slušaj vest

Evroliga je objavila nove disciplinske mere protiv Partizana i Crvene zvezde zbog incidenata koji su se dogodili na večitom derbiju.

Podsetimo, Partizan je u okviru 15. kola Evrolige kao domaćin u krcatoj Areni savladao Crvenu zvezdu rezultatom 79:76, a oba kluba platiće ceh zbog ponašanja svojih navijača.

"KK Partizan kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 59.000 evra zbog ponovljene zloupotrebe laserskih uređaja, bacanja predmeta, paljenja baklji, skandiranja uvredljivih slogana i neadekvatne kontrole pristupa terenu, čime je povremeno omogućen neovlašćen ulazak, povodom utakmice Partizan – Crvena zvezda, u skladu sa članovima 29.2. d), 29.2. e), 29.2. f), 29.2. g) i 29.2. h) Disciplinskog pravilnika", navodi se u saopštenju Evrolige.

Kažnjena je i Crvena zvezda, koja je na ovom meču imala podršku oko 1000 svojih pristalica.

"KK Crvena zvezda Beograd kažnjena je novčanom kaznom u iznosu od 28.000 evra, kao i igranjem gostujuće utakmice 19. kola bez prisustva gostujućih navijača Crvene zvezde, zbog isticanja prevelike zastave koja je zaklanjala semafor, skandiranja uvredljivih slogana, kao i paljenja i bacanja baklji nakon utakmice, što je zahtevalo intervenciju obezbeđenja i vatrogasaca, povodom utakmice Partizan – Crvena zvezda, u skladu sa članovima 29.1. g), 29.2. f) i 29.2. g) Disciplinskog pravilnika".

