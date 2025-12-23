Fenerbahče i Olimpijakos su kažnjeni sa ukupno 17.000 evra.
Evroliga
PLJUŠTE KAZNE OD STRANE EVROLIGE: Još dva kluba moraju da zavuku ruku u džep...
Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Fenerbahče sa 12.000 evra, a Olimpijakos sa 5.000 evra zbog incidenata na utakmicama 16. kola, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.
Košarkaši Fenerbahčea su 16. decembra na svom terenu poraženi od Panatinaikosa (77:81).
"Fenerbahče je kažnjen sa 12.000 evra zbog uvredljivih pesama i protesta ispred terena tokom utakmice sa Panatinaikosom, a prema članovima 29.2. f) i 29.2. g) Disciplinskog kodeksa Evrolige", saopšteno je iz Evrolige.
Olimpijakos je 16. decembra u Pireju izgubio od Valensije (92:99).
"Olimpijakos je kažnjen sa 5.000 evra zbog uvredljivih pesama tokom utakmice sa Valensijom, a prema članu 29.2. f) Disciplinskog kodeksa Evrolige", navodi se u saopštenju.
