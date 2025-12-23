Slušaj vest

Košarkaši Partizana ipak se neće seliti u Beč na duel sa Olimpijakosom zakazan za 14. januar. Iako je prvobitno bilo planirano da se susret 22. kola Evrolige odigra u glavnom gradu Austrije, došlo je do preokreta u organizaciji.

Nakon konsultacija sa nadležnim bezbednosnim službama, crno-beli su doneli odluku da se utakmica igra u Beogradu. Meč će biti odigran u dvorani „Aleksandar Nikolić“, a termin ostaje nepromenjen.

Tim povodom se oglasio i klub na društvenim mrežama:

- KK Partizan Mozzart Bet će u okviru 22. kola Evrolige dočekati Olimpijakos u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić". Iako je prvobitni plan bio da crno-beli usled zauzetosti Beogradske arene ovu utakmicu kao domaćini odigraju u Beču, doneta je odluka o promeni usled bezbednosnih rizika koji prate veliko interesovanje za navedeni meč.

Prema izveštajima i procenama lokalnih službi u Beču, za utakmicu je vladalo veliko interesovanje navijačkih grupa koje podržavaju čak šest timova (Rapid Beč, Panatinaikos, Dinamo Zagreb, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Partizan) što je uz istoriju nedavnih interakcija između navedenih grupa okarakterisano kao ozbiljan bezbednosni izazov.

Sa željom da se ne upušta u takvu vrstu izlaganja riziku, KK Partizan Mozzart Bet je doneo odluku da utakmicu ipak vrati u Beograd, u dvoranu "Aleksandar Nikolić".

KK Partizan Mozzart Bet će odluku o načinima ulaska u dvoranu saopštiti naknadno - stoji u saopštenju Partizana.