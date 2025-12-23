Slušaj vest

Košarkaši Partizana dobili su danas novog trenera, a to je Đoan Penjaroja.

Doskorašnji trener Barselone, sinoć je doputovao u Beograd, a već danas je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, potvrdio je klub.

Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku, Uroš Dragićević.

1/20 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Prvi trening zakazan je za utorak uveče, ali je novi šef struke još pre izlaska na parket povukao važan potez. Penjaroja je, na samom startu mandata, doneo prvu odluku i organizovao razgovor jedan na jedan sa kapitenom Partizana, Vanjom Marinkovićem.

Kako saznaje Mozzart Sport, dvojac je proveo gotovo sat vremena u razgovoru u hotelskom lobiju. Njih dvojica se odlično poznaju još iz dana provedenih u Baskoniji, a zanimljivo je da je upravo pod Penjarojinim vođstvom Marinković možda igrao najbolju košarku u dosadašnjoj karijeri.