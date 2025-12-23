Slušaj vest

Košarkaši Partizana dobili su danas novog trenera, a to je Đoan Penjaroja.

Doskorašnji trener Barselone, sinoć je doputovao u Beograd, a već danas je preuzeo funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, potvrdio je klub.

Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku, Uroš Dragićević.

Đoan Penjaroja

Prvi trening zakazan je za utorak uveče, ali je novi šef struke još pre izlaska na parket povukao važan potez. Penjaroja je, na samom startu mandata, doneo prvu odluku i organizovao razgovor jedan na jedan sa kapitenom Partizana, Vanjom Marinkovićem.

Kako saznaje Mozzart Sport, dvojac je proveo gotovo sat vremena u razgovoru u hotelskom lobiju. Njih dvojica se odlično poznaju još iz dana provedenih u Baskoniji, a zanimljivo je da je upravo pod Penjarojinim vođstvom Marinković možda igrao najbolju košarku u dosadašnjoj karijeri.

