21:19

14'

Hifi postiže svoj deveti poen za 37:27

21:17

13'

Moneke dodatno smanjuje na 32:24.

Hifi u tranziciji pogađa trojku - 35:24.

Batler vraća trojku - 35:27.

21:14

12'

Hifi je precizan za 32:18.

Moneke smanjuje, njegov četbvri poen - 32:20.

Batler u kontri za brza četiri poena Zvezde - 32:22. Tajm-aut za domaći tim.

21:13

11'

Faje postiže prve poene u drugoj četvrtini - 30:18

21:13

2. četvrtina

21:03

10'

Faje je fauliran posle ofanzivnog skoka. Pogodio je prvo, potom i drugo - 23:18

Stivens sam kao duh u korneru, pogađa petu trojku za domaći tim - 26:18

Grejem je promašio oba bacanja, a potom je Izundu napravio svoju treću ličnu grešku. Vilis je precizan za prvo dvocifreno vođstvo Pariza - 28:18. Ovo je najveća prednost Pariza.

21:02

9'

Davidovac je posle ofanzivnog skoka smanjio na 21:18.

20:59

8'

Kalinić uzvraća trojku - 17:16.

Outara pogađa novu trojku - 20:16

Robinson je polovičan sa penala - 21:16

20:57

7'

Kavare za rezultatsku klackalicu - 14:13

Roden pogađa trojku - 17:13

20:54

6'

Izundu poentira, serija Zvezde 7:0 - 9:11

Robinson posle tajm-auta pogađa trojku - 12:11

Moneke u kontri pogađa za 12:13

20:52

5'

Motejunas upisuje šesti poen - 9:9

20:51

4'

Nbaje sa linije penala diže rezultat na 9:4.

Moneke pogađa prvu trojku za Zvezdu - 9:7

20:48

3'

Stivens iz ugla pogađa prvu trojku na utakmici - 5:2

Motejunas postiže svoj četvrti poen - 5:4

Hifi pogađa pod faulom Mekintajera - 7:4

20:48

2'

Faje postiže prve poene za domaći tim - 2:2.

20:46

1'

Motejunas na dodavanje Mekintajera upisuje prve poene - 0:2

20:43

1. četvrtina

Pariz: Hifi, Stivens, Morgan, Mbaje, Faje.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Motejunas.

15:23

15:13

Sastavi

PARIZ - CRVENA ZVEZDA

Akor arena

Sudije: Emin Mogulkoč, Saulijus Racis, Adar Per

PARIZ: Hifi, Kavalir, Robinson, Herera, Roden, Stivens, Dokoši, Faje, Morgan, Mbaje, Outara, Vilis. Trener: Frančesko Tabelini

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Miljenović, Grejem, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motejunas, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović