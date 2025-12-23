PARIZ - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli bez energije, mlaka igra u odbrani
Košarkaši Crvene zvezde u 18. kolu Evrolige gostuju Parizu.
Utakmica u "Akor" areni počinje u 20.45 časova.
Uoči ovog kola, Pariz je na 18. poziciji sa učinkom 5-12, koliko ima i pretposlednji Bajern. Parižani su u nizu od šest uzastopnih poraza. Poslednju pobedu zabeležili su protiv Valensije 13. novembra.
Crvena zvezda je osma, ali u grupi timova sa deset pobeda i sedam poraza. Crveno-belli su pobedom nad Virtusom u prošlom kolu prekinuli niz od tri poraza.
13'
Moneke dodatno smanjuje na 32:24.
Hifi u tranziciji pogađa trojku - 35:24.
Batler vraća trojku - 35:27.
12'
Hifi je precizan za 32:18.
Moneke smanjuje, njegov četbvri poen - 32:20.
Batler u kontri za brza četiri poena Zvezde - 32:22. Tajm-aut za domaći tim.
10'
Faje je fauliran posle ofanzivnog skoka. Pogodio je prvo, potom i drugo - 23:18.
Stivens sam kao duh u korneru, pogađa petu trojku za domaći tim - 26:18.
Grejem je promašio oba bacanja, a potom je Izundu napravio svoju treću ličnu grešku. Vilis je precizan za prvo dvocifreno vođstvo Pariza - 28:18. Ovo je najveća prednost Pariza.
8'
Kalinić uzvraća trojku - 17:16.
Outara pogađa novu trojku - 20:16.
Robinson je polovičan sa penala - 21:16.
6'
Izundu poentira, serija Zvezde 7:0 - 9:11.
Robinson posle tajm-auta pogađa trojku - 12:11.
Moneke u kontri pogađa za 12:13.
3'
Stivens iz ugla pogađa prvu trojku na utakmici - 5:2.
Motejunas postiže svoj četvrti poen - 5:4.
Hifi pogađa pod faulom Mekintajera - 7:4.
1. četvrtina
Pariz: Hifi, Stivens, Morgan, Mbaje, Faje.
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Motejunas.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
PARIZ - CRVENA ZVEZDA
Akor arena
Sudije: Emin Mogulkoč, Saulijus Racis, Adar Per
PARIZ: Hifi, Kavalir, Robinson, Herera, Roden, Stivens, Dokoši, Faje, Morgan, Mbaje, Outara, Vilis. Trener: Frančesko Tabelini
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Miljenović, Grejem, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motejunas, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović