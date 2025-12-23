Slušaj vest

Američki košarkaš Kameron Pejn potpisao je ugovor sa Partizanom do kraja tekuće sezpne 2025/2026.

Pejn je u Humsku došao zajedno sa novim trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom. Oni će pokušati da vrate Partizan na pobednički kolosek, pošto je "parni valjak" zaribao u poslednjih nekoliko mečeva.

1/9 Vidi galeriju Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Pejn je prošlog leta bio uhapšen u gradu Skotsdejl u SAD. Incident se dogodio nakon poziva policiji koje je sam Pejn napravio posle nesuglasica sa tadašnjom devojkom.

Kada su policajci došli na mesto događaja, situacija je na prvi pogled delovala rešena, ali su zatražili od Pejna da im kaže svoje pravo ime i osnovne podatke, što je standardna procedura u takvim situacijama.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić udara Kamerona Pejna Foto: Printscreen / Youtube / NBA Highlights and Shows

Međutim, on je odbijao da kaže svoje pravo ime i više puta je davao lažne informacije policajcima. Umesto svog imena, tvrdio je da se zove drugačije, a zatim je i pokazao svoje pravo ime pa ga opet opovrgnuo.

Zbog takvog ponašanja, policija ga je privela i odvela u pritvor, a kasnije je optužen da je odbio da kaže svoje pravo ime i da je dao lažne podatke organima vlasti. Nakon kratkog vremena proveo je u pritvoru i pušten je.

Sada je to iza Pejna i on je fokusiran da sa Partizanom napravi nešto veliko ove sezone.

