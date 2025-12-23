Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Pariza sa 102:92 u utakmici 18. kola Evrolige.

Zvezda je nastavila da posrće u gostima, ali i na tabeli, jer u poslednjih pet mečeva imaju četiri poraza i jedan trijumf.

Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crveno-beli sada imaju učinak od 10-8, a Pariz je ovom pobedom dostigao Partizan i sada ima šest trijumfa koliko i crno-beli u donjem delu tabele.



