Crvena zvezda doživela novi poraz u Evroligi za pad na tabeli.
CRVENA ZVEZDA TONE NA TABELI EVROLIGE! Ovo nikako nije dobro! Evo kako stoje beogradski večiti rivali!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Pariza sa 102:92 u utakmici 18. kola Evrolige.
Zvezda je nastavila da posrće u gostima, ali i na tabeli, jer u poslednjih pet mečeva imaju četiri poraza i jedan trijumf.
Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Crveno-beli sada imaju učinak od 10-8, a Pariz je ovom pobedom dostigao Partizan i sada ima šest trijumfa koliko i crno-beli u donjem delu tabele.
