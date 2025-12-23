Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz na gostovanju u Francuskoj od domaćina Pariza rezultatom 102:92 u utakmici 18. kola Evrolige.

Posle okršaja u "gradu svetlosti" javnosti se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

 - Pariz je zaslužio da pobedi, nismo bili u utakmici. Imali smo loše odluke! Ne slažem se da smo igrali dobro u prvom delu meča. Loša odbrana i nismo branili kontranapad - ljutito je rekao Obradović.

Da li su zadovoljni u Zvezdi pozicijom?

- Ne možemo da budemo nezadovoljni, jako je normalno onako, način igre mora da bude bolji i drugačiji, rezultatski smo okej, ali u nekim utakmicama je moglo bolje.

Ne propustiteKošarkaLOŠA VEST ZA NAVIJAČE LEJKERSA! Dončić propušta meč protiv Finiksa, evo kada bi mogao da se vrati na teren!
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks
FudbalTRENER FORESTA PORUČIO FUDBALERIMA: Da pokažu zdrav razum, neću im meriti težinu posle praznika
profimedia-0944079640.jpg
FudbalŠOK IZ HUMSKE! Janis Karabeljov želi da ode iz Partizana, ovo je razlog!
Janis Karabeljov
FudbalBIVŠI REPREZENTATIVAC POGINUO NAKON PADA SA ŽIČARE NA DURMITORU: Ispao iz korpe sa visine od 70 metara
Sebastijan Hertner

BONUS VIDEO:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport