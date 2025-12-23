Oglasio se Saša Obradović nakon poraza Crvene zvezde od Pariza.
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA POSLE TEŠKOG PORAZA! Trener Crvene zvezde grmeo nakon Pariza!
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz na gostovanju u Francuskoj od domaćina Pariza rezultatom 102:92 u utakmici 18. kola Evrolige.
Posle okršaja u "gradu svetlosti" javnosti se obratio trener Zvezde Saša Obradović:
Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
- Pariz je zaslužio da pobedi, nismo bili u utakmici. Imali smo loše odluke! Ne slažem se da smo igrali dobro u prvom delu meča. Loša odbrana i nismo branili kontranapad - ljutito je rekao Obradović.
Da li su zadovoljni u Zvezdi pozicijom?
- Ne možemo da budemo nezadovoljni, jako je normalno onako, način igre mora da bude bolji i drugačiji, rezultatski smo okej, ali u nekim utakmicama je moglo bolje.
