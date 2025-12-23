Slušaj vest

Košarkaši Dubaija su savladali Olimpiju Milano na svom parketu sa 99:92, u okviru 18. kola Evrolige.

Do trijumfa ih je predvodio Dvejn Bejkon sa 25 poena i osam skokova, pratio ga je Mekinli Rajt sa 19 poena uz četiri skoka i devet asistencija.

Dvocifren je bio i Mfiondu Kabengele sa 17 poena i osam skokova, dok je srpski reprezentativac Filip Petrušev imao 13 poena uz sedam skokova i dve asistencije.

Kod Armanija se istakao Džoš Nibo sa 15 poena i četiri skoka, pratio ga je Šavon Šilds sa 14 poena uz dva skoka, dok je Zek Ledej ubacio 12 poena uz šest skokova i dve asistencije.

Srpski reprezentativac Marko Gudurić je imao 11 poena uz po sedam skokova i asistencija.

Dubai je upisao drugu pobedu u nizu, nalazi se na 12. mestu sa devet pobeda i devet poraza, a isti skor ima i Armani na 11. poziciji.

BONUS VIDEO: