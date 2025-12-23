Košarkaši Partizana upalili motore.
novi početak
PENJAROJA ODRŽAO TRENING! Španac okupio košarkaše Partizana - kreće se u nove radne pobede!
Novi trener PartizanaĐoan Penjaroja okupio je košarkaše crno-belih.
Penjaroja je u ponedeljak stigao u Beograd, a već u utorak održao trening.
Đoan Penjaroja Foto: Starsport
Podsetimo, Španac je sa crno-belima potpisao ugovor do leta 2027. godine.
Pored Penjaroja u klub je stigao i američki košarkaš Kameron Pejn - do kraja tekuće sezone 2025/2026.
Španski trener će debitovati na klupi Partizan u petak od 18.00 u Beogradskoj areni protiv Makabi Tel Aviva u 18. kolu Evrolige.
