Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Tejlen Horton-Taker i Tarik Biberović sa po 16 i Vejd Boldvin sa 15 poena.

Kod Barselone su se izdvojili Kevin Panter sa 20 i Dario Brizuela sa 19 poena.

Fenerbahče je peti sa 11 pobeda i šest poraza, a Barselona je na drugom mestu sa 12 pobeda i šest poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati Baskoniji, dok će Barselona dočekati Monako.