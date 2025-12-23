Slušaj vest

Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Tejlen Horton-Taker i Tarik Biberović sa po 16 i Vejd Boldvin sa 15 poena.

Kod Barselone su se izdvojili Kevin Panter sa 20 i Dario Brizuela sa 19 poena.

Fenerbahče je peti sa 11 pobeda i šest poraza, a Barselona je na drugom mestu sa 12 pobeda i šest poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati Baskoniji, dok će Barselona dočekati Monako.

Ne propustiteEvroligaEVROLIGA: Dubai pobedio "manekene", Petrušev nadmudrio Gudurića!
Filip Petrušev
EvroligaKAO GROM IZ VEDRA NEBA! KK PARTIZAN SE VRAĆA U PIONIR! Klub se hitno oglasio, ništa od spektakla u Beču!
KK Partizan
EvroligaPLJUŠTE KAZNE OD STRANE EVROLIGE: Još dva kluba moraju da zavuku ruku u džep...
profimedia0285201939.jpg
EvroligaEVROLIGA JE NEMILOSRDNA PREMA VEČITIMA! Partizan i Zvezda žestoko kažnjeni zbog incidenata na derbiju!
Večiti derbi

Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija Izvor: Arena 2 Premium