Košarkaši Fenerbahčea slavili su nad Barselonom sa 72:71 (17:13, 18:20, 18:19, 19:19) u meču 18. kola Evrolige.
Evroliga
FENER POSLE DRAME IZVOJEVAO POBEDU: Barselona pala u Istanbulu
Slušaj vest
Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Tejlen Horton-Taker i Tarik Biberović sa po 16 i Vejd Boldvin sa 15 poena.
Kod Barselone su se izdvojili Kevin Panter sa 20 i Dario Brizuela sa 19 poena.
Fenerbahče je peti sa 11 pobeda i šest poraza, a Barselona je na drugom mestu sa 12 pobeda i šest poraza.
U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati Baskoniji, dok će Barselona dočekati Monako.
Reaguj
Komentariši