Posle pet i po godina Svetislav Pešić se vratio u klupsku košarku.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025

 Doskorašnji selektor Srbije, debitovao je na klupi Bajerna u Evroligi i samim tim je oborio rekord ovog takmičenja kao najstariji trener.

Dosadašnji rekorder je bio Duško Ivanović sa 68 godina. Pešić je znatno podigao tu lestvicu, pošto je sa 76 godina vodio klub.

Navijači pozdravljaju Svetislava Pešića Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić