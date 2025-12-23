Slušaj vest

Panatinaikos su do pobede predvodili Džedi Osman sa 22 i Kendrik Nan sa 21 poenom, aa pratio ih Ti Džej Šorts sa 15 poena i 10 asistencija.

Kod Žalgirisa bolji od ostalih bio je Mozes Rajt sa 22 poena i šest skokova.

Panatinaikos je drugi na tabeli sa 12 pobeda i šest poraza, a Žalgiris je na 10. mestu sa 10 pobeda i osam poraza.

U narednom kolu, Panatinaikos će u gradskom derbiju Atine dočekati Olimpijakos, dok će Žalgiris u Tel Avivu gostovati Hapoelu.

