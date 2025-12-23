Košarkaši Panatinaikosa pobedili su na gostujućem terenu u Kaunasu Žalgiris 92:85 (19:18, 21:22, 23:14, 29:21), u 18. kolu Evrolige.
PANATINAIKOS SLAVIO U KAUNASU: Osman i Nan srušili Žalgiris
Panatinaikos su do pobede predvodili Džedi Osman sa 22 i Kendrik Nan sa 21 poenom, aa pratio ih Ti Džej Šorts sa 15 poena i 10 asistencija.
Kod Žalgirisa bolji od ostalih bio je Mozes Rajt sa 22 poena i šest skokova.
Panatinaikos je drugi na tabeli sa 12 pobeda i šest poraza, a Žalgiris je na 10. mestu sa 10 pobeda i osam poraza.
U narednom kolu, Panatinaikos će u gradskom derbiju Atine dočekati Olimpijakos, dok će Žalgiris u Tel Avivu gostovati Hapoelu.
