Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva ostvarili su ubedljivu pobedu u Minhenu protiv ekipe Bajerna 84:82, na povratku Svetislava Pešića na klupu nemačkog kluba.

Svetislav Pešić na drugom debiju za nemački klub doživeo debakl, iako je prethodno ispisao istoriju i postao najstariji trener koji je ikada vodio neki tim u Evroligi.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Elajdža Brajant sa 18 poena i sedam skokova, uz tri podeljene lopte.

Oturu je ispratio sa 16 koševa, Džons je ubacio 12, koliko i Blekni, koji je imao i sedam uhvaćenih lopti.

Kod Bajerna prednjačio je Andreas Obst sa 18 poena, Mekormak je postigao 12, a spski košarkaš Vladimir Lučić stao je na devet koševa, dok je Ajzea Majk postigao 11.

