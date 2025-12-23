Slušaj vest

Košarkaši Pariza dočekali su Crvenu zvezdu u utakmici 18. kola Evrolige.

Najgori u redovima Zvezde u prvih 20 minuta bio je Džordan Nvora. Gubio je lopte, pravio faulove u napadu i bio potpunoi bezopasan po koš domaćina.

Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zvog svega toga Saša Obradovića ga je poslao na klupu, da bi Amerikanac posle toga pobesneo... Na sebe ili odluku trenera, to sami prosudite u priloženom video snimku.

Ne propustiteEvroligaPARIZ - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u minusu posle prvog poluvremena
profimedia-1061353212.jpg
EvroligaEVROLIGA JE NEMILOSRDNA PREMA VEČITIMA! Partizan i Zvezda žestoko kažnjeni zbog incidenata na derbiju!
Večiti derbi
KvotaSTANJE NA TABELI EVROLIGE NIŠTA NE ZNAČI! Protivnik se baš, baš muči, ali Zvezdi će danas biti pakleno teško!
KK Crvena zvezda
EvroligaCRVENO-BELI NA NEZGODNOM ISPITU! Zvezda u gostima želi 13. pobedu i proboj ka vrhu! Evo gde možete da gledate jednu od najvažnijih utakmica srpskog tima
Nikola Kalinić Džered Batler i Saša Obradović KK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport