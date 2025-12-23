Džordan Nvora besan na Sašu Obradovića, ili sebe?
SKANDAL! Šta Nvori nije jasno? Amerikanac pobesneo na Sašu Obradovića zbog ovoga? (VIDEO)
Košarkaši Pariza dočekali su Crvenu zvezdu u utakmici 18. kola Evrolige.
Najgori u redovima Zvezde u prvih 20 minuta bio je Džordan Nvora. Gubio je lopte, pravio faulove u napadu i bio potpunoi bezopasan po koš domaćina.
Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Zvog svega toga Saša Obradovića ga je poslao na klupu, da bi Amerikanac posle toga pobesneo... Na sebe ili odluku trenera, to sami prosudite u priloženom video snimku.
