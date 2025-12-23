Najgori u redovima Zvezde u prvih 20 minuta bio je Džordan Nvora . Gubio je lopte, pravio faulove u napadu i bio potpunoi bezopasan po koš domaćina.

Zvog svega toga Saša Obradovića ga je poslao na klupu, da bi Amerikanac posle toga pobesneo... Na sebe ili odluku trenera, to sami prosudite u priloženom video snimku.