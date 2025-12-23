PENJAROJA JOŠ POŠTENO NIJE NI SEO NA KLUPU PARTIZANA, A ĐUROVIĆ GA JE VEĆ "NAPAO"! Teške reči o novom treneru crno-belih!
Stručni konsultant u studio "TV Arena sport", Vlade Đurović, opleo je po novom treneru PartizanaĐoanu Penjaroji.
Đurović nimalo nije štedeo Španca koji pošteno još nije ni seo na klupu crno-belih:
- Novi trener Partizana? Svojevremeno sam rekao da ne vidim razlog za dolazak Penjaroje i da je bolje da ostane Ocokoljić. Ali, rešili su tako i želim im svu sreću. Nije jeftin, dovodi se i plejmejker, ne znam šta može da se desi. Svaka čast Penjaroji koji je prihvatio u ovakvoj situaciji u Partizanu. Ima hrabrost. Dovodi sa sobom i čoveka koji će praktično da bude prevodilac pošto mu ne ide engleski, neće mu biti lako - rekao je Đurović u studiju "Arene sport".
On je potom rekao i da su "pomalo udareni".
- Video si ovog Vašingtona, samo da im se drugačije priđe. Oni su malo onako udareni, kada im nađeš 'žicu' mogli bi da izginu. Možda se promeni. Braun i Džabari, Bonga i Vašington. Svašta može da bude. Sigurno će napraviti seriju. Promena trenera stalno donosi nešto novo. Sa Makabijem koji je mnogo bolji sada, mogu da pobede. Želim im svu sreću. Svaka čast ljudima iz Uprave, ne predaju se, Partizan kao institucija neće da potone, idu da se bore, pa dokle god. Slično nešto pokazuje i Bajern. Ne odustaju - jasan je Đurović.
