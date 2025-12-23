Košarkaši Crvene zvezde u okviru 18. kola Evrolige igraju u Parizu protiv isotimenog rivala, a pred ovaj duel je specijalni gost u studije Arene sport bio Vlade Đurović koji je imao komentar i o novom treneru Partizana, Đoanu Penjaroji.

On je na početku rekao da je iznenađenj, pošto smatra da je bolje bilo po crno-bele da ostane Mirko Ocokoljić.

- Novi trener Partizana? Svojevremeno sam rekao da ne vidim razlog za dolazak Penjaroje i da je bolje da ostane Ocokoljić. Ali, rešili su tako i želim im svu sreću. Nije jeftin, dovodi se i plejmejker, ne znam šta može da se desi. Svaka čast Penjaroji koji je prihvatio u ovakvoj situaciji u Partizanu. Ima hrabrost. Dovodi sa sobom i čoveka koji će praktično da bude prevodilac pošto mu ne ide engleski, neće mu biti lako - rekao je Đurović u studiju "Arene sport".