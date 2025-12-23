Slušaj vest

Košarkaši Valensije savladali su Baskoniju sa 91:81 u 18. kolu Evrolige.

Tim Pedra Martinesa Sančesa vratio se na pobednički kolosek, trijumfom u španskom derbiju elitnog takmičenja.

Sada je na učinku 12-6, dok je Baskonija i drugu nedelju zaredom izgubila u domovini, pa je sada na 6-12.

Najefikasniji je bio Kostelo sa 18 poena i šest skokova. Montero je dodao 14, uz pet skokova i četiri asistencije, dok je Tejlor upisao 16 poena i tri skoka.

Kod Baskonije najbolji su bili Omoruji sa 17 poena i pet skokova, odnosno Luvavu sa 13 poena i četiri skoka.

