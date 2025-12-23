Nova pobeda Valensije.
EVROLIGA! Valensija nastavila da gazi, pala i Baskonija!
Tim Pedra Martinesa Sančesa vratio se na pobednički kolosek, trijumfom u španskom derbiju elitnog takmičenja.
Sada je na učinku 12-6, dok je Baskonija i drugu nedelju zaredom izgubila u domovini, pa je sada na 6-12.
Najefikasniji je bio Kostelo sa 18 poena i šest skokova. Montero je dodao 14, uz pet skokova i četiri asistencije, dok je Tejlor upisao 16 poena i tri skoka.
Kod Baskonije najbolji su bili Omoruji sa 17 poena i pet skokova, odnosno Luvavu sa 13 poena i četiri skoka.
