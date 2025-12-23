Slušaj vest

Košarkaši Asvela pobedili su favorizovani Anadolu Efes na svom parketu sa 103:99 posle produžetka u 18. kolu Evrolige.

Votije je bio najbolji sa 28 poena i četiri skoka. Votson je dodao 18, Ertel 17 poena, osam asistencija i pet skokova, a Ndiaje 13 poena i osam skokova.

Kod Efesa, koji je i ove večeri bio značajno oslabljen neigranjem nekoliko ključnih igrača, najefikasniji su bili Kordinije sa 20 poena i četiri skoka, Vajler-Veb je imao 20 poena, osam asistencija i šest skokova, a Poarije 17 poena i osam skokova.

Asvel je sada na skoru 5-13, dok je Efes nastavio da pada i sada je na učinku 6-12.

Saša Obradović i Džordan Nvora