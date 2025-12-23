Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sa 102:92 od Pariza u 18. kolu Evrolige.

Nakon meča u studiju "TV Arena sport" Vlade Đurović je osuo drvlje i kamenje po igračima Zvezde:

- Rezultat prvog poluvremena nije bio regularan, jer je Zvezda igrala toliko slabo, a imala je minus pet. Onda smo pričali, ako igraš ovako, a imaš -5, onda će biti bolje u drugom poluvremenu, ali nije.

- Grejem me je razočarao. Jeste samo dva minuta igrao, ali ni ja ga ne bi uveo posle. Er bol, izgubljene lopte, minus indeks. Ne možeš da igraš burazeru posle toga. Jago dugo nije igrao, ušao je kad je već sve bilo rešeno, i on minus, čovek je minus. Nvora je bio tragičan, ali on ima mnogo veći uticaj, nego ova dvojica. Možda se on najljutio, ali kad uđeš, izgubiš loptu, pa im pokloniš loptu, ubacio je jednu trojku, vidim da je bio nezadovoljan, mrmlja na klupi, Zvezda od njega očekuje 15-20 poena, on je stvarno bio tragičan. Zašto, zbog čega, on treba da odgovori. Odželej nula, nula mu je i indeks. On najmanje šutira, a ubacuje. Šutne 4-2, ovoga puta nula, sve što je šutnuo je promašio. Motiejunas uvek počinje, očekuješ od njega 4-5 poena i to je to.

Istakao je i da su igrači Zvezde loše igrali odbranu, dok je Pariz igrao sjajno, posebno na Batleru kada je bilo bitno.

- Oni su im trčali u leđa, vrlo sporo su se vraćali. Batler je takav šuter, to sam rekao, on ima 30 poena u rukama stalno, ali su ga dobro čuvali, i Mekintajera takođe. Nije mogao da šutne lagano, pa je ulazio i popio šest banana. A Batleru je stavljen igrač koji je 204, on je pokušavao da mu priđe bliže, ali ovaj nije prilazio, on kad šutne, on ga da, onda su popustili sa odbranom, opet mu je na kraju stavio onog visokog da ga čuva, da ne može da šutne. Kada god šutne, on će da ubaci, to je neviđena ruka. Ali mislim da bi on nekada trebalo da počne, da se brže zagreje, možda je najbolje da igra, makar igrao i sa Mekintajerom.

Ponovo se osvrnuo na Nvoru i njegovo neprofesionalno ponašanje.

- Ne može on tako da se ponaša, on je Zvezdin prvi strelac. Ovako da odigra, to je neverovatno. Imaš loptu u skoku, sam je, on uzme loptu i kao da namerno doda protivniku da postigne koš. Onda dribling, izgubi loptu, odbrana mu je bila slaba. Zvezdi treba da se sabere i dobro je da tek za 10 dana ima meč u Evroligi sa Efesom. Efes igra produžetak, ne bi bilo loše i da izgubi od Asvela. Svakako, sad neka grdnja i zašto tako loša predstava, ne pije vodu. Saša pametno nije pomenuo nijednog pojedinca, što i ne treba da kaže. Nisam pomenuo Davidovca, dao je pet poena, ali je igrao mnogo minuta, dao je trojku na kraju, to ni ne računam. Batleru takođe, majstore, gde si bio u trećoj četvrtini, a ne na 20 razlike - rekao je Đurović.

