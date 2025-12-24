Slušaj vest

Huanho Bernabe, agent novog trenera Partizana Đoana Penjaroje, otkrio je kako su tekli pregovori sa crno-belima.

U zanimljivom razgovoru za "Mozzart sport" Bernabe je otovoreno govorio o pozadini cele priče - kada je uspostavljen kontakt sa Penjarojom, kako su tekli pregovori, detaljima ugovora, riziku i planovima.

Bernabe otkriva da je kontakt uspostavljen neposredno nakon odlaska Željka Obradovića sa klupe Partizana.

"Kominicirali smo, ali bez konkretnih detalja. Posle utakmice Partizana i Crvene zvezde sve je bilo prekinuto. Međutim, nakon nekog vremena kontakt je ponovo uspostavljen i razgovor sa klubom bio je izvanredan. Shvatili smo da svi želimo da gradimo nešto dugoročno, sa novim idejama. Đoanu se to svidelo. Prihvatio je rizik da dođe u situaciji koja možda nije idealna, ali on je borac, voli izazove i želi da se nadmeće. To je Đoan".

1/20 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Španac ističe da je Penjaroja u dobrim odnosima sa bivšim trenerom crno-belih.

"Niko ne može da se poredi sa Željkom. Oni su prijatelji i često su razmenjivali informacije. Prva stvar koju mi je Đoan rekao bila je da ne želi da kopira Željka niti da "zauzme njegovo mesto". On dolazi sa svojim idejama i filozofijom, uz ogromno poštovanje prema svemu što je Obradović uradio za Partizan".

Otkrio je i pojedine detalje ugovora.

"Potpisao je do kraja naredne sezone. Postojala je ideja o opcionoj trećoj godini, ali sada nije trenutak za to. Đoan je rekao da je vreme za rad. I klub i on znaju da su za promene potrebni vreme i strpljenje, pogotovo jer dolazi u trenutku serije teških gostovanja", kaže Bernabe.

Berbabe otkriva i kako je izgledao prvi kontakt sa crno-belima.

"Pozvao sam Zorana Savića i on mi je rekao da on napušta klub i samo mi je dao kontakt Žarka Paspalja. Znao sam da klub razgovara i razmatra nekoliko kandidata, što je sasvim normalno. Ipak, na kraju hemija je bila dobra, razgovor je bio odličan. Tako se sve desilo. Osetio sam da sve strane veruju da Đoan može da uradi nešto pozitivno, a i trener stiže sa velikim samopuzdanjem i željom da pomoge" kaže Bernabe i ističe da pregovori nisu bili teški:

"Nije bilo teško pregovarati. Pare jesu naravno bitne za svakog trenera, zapravo za svakog čoveka koji radi bilo koji posao. Za njega je projekat bio primaran. Mesec dana je prošlo otkako je napustio Barselonu, to je bio klub njegovih snova jer je iz Barselone. Na kraju stvari nisu išle kako je zamislio. Kada sam mu rekao za ovaj scenario, da mora da razmisli. On je želeo izazov, spreman je da radi u Partizanu, samo je želeo potrebno vreme. Nije hteo da seda negde na pet meseci, nije imao sumnje što se tiče prelaska u Beograd. Najveće sumnje je imala njegova supruga a-ha-ha. Morao je takođe da dovede i asistenta jer ljudi moraju da shvate da on ne govori srpski, engleski je unapredio značajno"

Kurir sport/Mozzart sport