Situacija na tabeli je takva da bi samo dve vezane pobede mogle da naprave ozbiljnu razliku, a da ne pričamo o tome kako bi moglo da bude u slučaju da ekipa Saše Obradovića slavi na tri uzastopna meča, ili više...

Međutim, situacija u ovom trenutku nije dobra.

Sa učinkom od 10 pobeda i osam poraza Crvena zvezda se nalazi na granici plasmana u plej-in, a na jednu utakmicu je od polovine ligaškog dela takmičenja.

U Parizu ekipa nije izgledala dobro, a to je čak i prilično blaga ocena.

Nakon sedam vezanih evroligaških pobeda otkako je Obradović preuzeo ekipu, došlo je do problematičnog perioda. Poraz od Pariza sam po sebi možda ne predstavlja nešto preterano loše, ali okolnosti do kojih je došla ta izgubljena utakmica ne izgledaju lepo.

Od 18 utakmica crveno-beli su 10 odigrali kod kuće i na njima ostvarili osam pobeda uz poraze u prvom kolu od Olimpije iz Milana i kasnije od Barselone. Kada je reč o mečevima na gostujućem terenu, situacija je drastično drugačija.

Ekipa sa Malog Kalemegdana je u trećem kolu pobedila Fenerbahče u Istanbulu, a u 8. Makabi u utakmici odigranoj u dvorani Aleksandar Nikolić koju je sa tribina gledao i određeni broj navijača beogradskog tima.

Zvezda je kao gost izgubila od Bajerna, Dubaija, Valensije, Partizana, Hapoela i na kraju Pariza i na učinku je od dve pobede i šest poraza, uz pet uzastopnih izgubljenih gostovanja.

Zato nije teško zaključiti da za Obradovića i njegove igrače tek dolazi težak period.

Crvena zvezda će u narednih šest utakmica samo jednu odigrati kao domaćin:

2. januar: Efes - Crvena zvezda

6. januar: Crvena zvezda - Valensija

9. januar: Žalgiris - Crvena zvezda

15. januar: Olimpija Milano - Crvena zvezda

20. januar: Monako - Crvena zvezda

23. januar: Virtus - Crvena zvezda

Ukoliko se nastavi istim trendom i ukoliko crveno-beli na ovim utakmicama ne dođu do pobede u gostima i to više od jedne, uz trijumf protiv Valensije koji je praktično obaveza, situacija bi mogla da bude prilično teška, ako gledamo šanse za nastavak takmičenja i nakon završetka ligaškog dela.

Biće i posle toga puno utakmica, ali naredni period i mečevi koje crveno-beli budu odigrali u januaru, a biće tu i utakmica protiv Dubaija u Beogradu (30.januar), mogli bi da budu ključni za borbu za plej-of, ili plej-in.

