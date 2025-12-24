Slušaj vest

Svetislav Pešić je iznenada preuzeo Bajern i tako postao rekorder Evrolige kao najstariji trener koji je vodio ekipu na nekoj utakmici u ovom takmičenju.

Nije popularni Kari uspeo da napravi drastične promene u Bajernu za kratak period, pa je ekipa kao domaćin izgubila od Hapoela,a nakon utakmice je bilo zanimljivo na konferenciji za novinare.

Pešić je započeo obraćanje na engleskom jeziku, ali je naišao na problem jer nije mogao da se seti jedne reči.

Iskusni trener se snašao tako što je prešao na nemački jezik.

Pogledajte kako je to izgledalo:

