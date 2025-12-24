Slušaj vest

Svetislav Pešić je iznenada preuzeo Bajern i tako postao rekorder Evrolige kao najstariji trener koji je vodio ekipu na nekoj utakmici u ovom takmičenju.

Nije popularni Kari uspeo da napravi drastične promene u Bajernu za kratak period, pa je ekipa kao domaćin izgubila od Hapoela,a nakon utakmice je bilo zanimljivo na konferenciji za novinare.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pešić je započeo obraćanje na engleskom jeziku, ali je naišao na problem jer nije mogao da se seti jedne reči.

Iskusni trener se snašao tako što je prešao na nemački jezik.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteEvroligaNEŠTO MORA DRUGAČIJE, INAČE SVE ODE U PROPAST! Obradović i Crvena zvezda su u ozbiljnom problemu, ne samo zbog poraza u Parizu...
Saša Obradović
EvroligaAGENT ĐOANA PENJAROJE OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O PREGOVORIMA SA PARTIZANOM: Posle derbija sve je bilo prekinuto! Odmah mi je rekao da ne želi da kopira Željka!
PEnaroja .jpg
EvroligaHAOS POSLE POBEDE PARIZA! Vlade Đurović osuo rafalnu paljbu po igračima Crvene zvezde, evo ko ga ja najviše iznervirao!
Vlade Đurović
EvroligaLUDA UTAKMICA! Asvel nakon produžetka nokautirao Anadolu Efes!
Asvel, Partizan, Evroliga

Bonus video:

Svetislav Pešić napustio hotel Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić