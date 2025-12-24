Slušaj vest

Najgoru partiju od dolaska u Crvenu zvezdu prikazao je Džordan Nvora na utakmici protiv Pariza.

Zvezda je sinoć u prestonici Francuske doživela pravu katastrofu. Tim koji je pre ovog meča ima šest vezanih poraza savladao je crveno-bele rezultatom 102:92.

Nvora je bio neprepoznatljiv na ovom meču - gubio je lopte, pravio faulove u napadu i bio potpuno bezobasan po koš domaćina. Ipak, više od katastrofalne igre navijače je razbesnelo njegovo ponašanje.

Nakon serije grešaka trener Saša Obradović izveo ga je iz igre, što se Nvori nimalo nije svidelo. Hvatao se za glavu i dobacivao nešto Saši dok je išao ka klupi, a onda je usledila i kratka rasprava sa trenerom.

Saša Obradović i Džordan Nvora Izvor: Euroleague

Nakon meča govorio je o lošoj igri i porazu svog tima, ali o sukobu sa trenerom nije rekao ni reč.

"Očekivali smo ovakvu igru. Mislim da je Pariz dobra ekipa. Igraju brzo, igraju svojim stilom. Oni su skautirali neke stvari koje mi radimo i to je rezultiralo njihovom pobedom" izjavio je Nigerijac.

Na pitanje o greškama koje su pravili dao je uobičajeni odgovor.

"Izgubljene lopte, sigurno da odbrana... defanzivna tranzicija nije bila dobra", dodao je Nvora.

Kurir sport