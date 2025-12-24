Slušaj vest

Trijumf koji su Parižani zabeležili u 18. kolu Evrolige na domaćem terenu bio je prvi za njih nakon šest uzastopnih poraza u ovom takmičenju.

- Moramo biti ponosni na ovo što smo uradili. Nije ovo samo jedna pobeda posle niza od nekoliko poraza. Ovde se radi o tome kako smo pobedili i koliki timski trud smo uložili. Svi su doprineli, osim Sebe (kapiten Sebastian Herera, povređen). Želim mu brz oporavak kako bi mogao da ima ugodne božićne dane sa porodoicom. Težak period je iza nas, ali nastavljamo da radimo naporno - rekao je trener Pariza i nastavio:

1/7 Vidi galeriju Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

- Ponekad izgubimo u neizvesnoj utakmici, kao protiv Žalgirisa ovde ili u Madridu, ali smo uvek uspevali da se regrupišemo i zbijemo redove narednog dana. To je naša filozofija. Isto tako je neverovatno važno da klub stoji iza nas, da nas podržava, i onda kada izostane rezultat. Pomogli su nam, dali nam samopouzdanje. To je neprocenjivo. Sada, važno je da ne preteramo u slavlju. Ovo je samo jedan meč, jedan korak u našoj želji da uvek budemo najbolja verzija sebe. Na kraju dana, ovo je Božićni meč, a uvek je lepo pobediti na Božić.

Pobeda protiv Crvene zvezde je bila šesta za Pariz ove sezone uz 12 poraza.

Ekipa sa Malog Kalemegdana je ostala na 10 trijumfa i zabeležila osmu izgubljenu utakmicu.

Bonus video: