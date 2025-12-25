Slušaj vest

Period prilagođavanja u novom okruženju svakako će mu olakšati činjenica da u timu ima dvojicu igrača sa kojima je već sarađivao - Džabarija Parkera i kapitena Vanju Marinkovića.

Penjaroja je predvodio Baskoniju u sezoni 2022/23 i početkom 2023/24, a Vanja je u tom periodu nastupao za španski klub. Pod Penjarojinim vođstvom prosečno je beležio 9.5 poena u ACB ligi i 9.1 poen u Evroligi.

Svojevremeno je španskim medijima pričao o njihovoj saradnji i napravio zanimljivo poređenje sa trenerima poput Duška Ivanovića i Nevena Spahije.

"U odnosu na Duška – sigurno da se razlikuje. U ovo vreme prošle sezone u pripremnom periodu smo već trčali po Salburui, nema trenera sličnog njemu. Možda je malo sličniji Nevenu. U svakom slučaju, svako ima svoju filozofiju i ako treba da provodim više vremena na terenu – hoću, a ako treba da idem da trčim po Salburui – i to ću uraditi", rekao je tada Vanja.

Govorio je i o trenerskoj filozofiji španskog stručnjaka.

"Da budemo čvrsti u odbrani, pametni u napadu, da igramo brzo i, pre svega, da se borimo za svaku loptu. Takođe, želi da budemo sposobni da igramo na više pozicija, pa u mom slučaju moram dobro da se snalazim i s loptom i bez nje. Od mene traži da budem agresivniji, da napadam obruč. Zapravo, protiv Bilbaa sam jedno vreme igrao na poziciji plejmejkera, što nisam radio nikada u životu, osim u par utakmica prošle sezone kada je Grejndžer bio povređen, a Boldvin u problemu sa ličnim greškama. Moraću da se prilagodim i da budem spreman i za tu opciju"

Podsetimo, Penjaroja će na klupi Partizana debitovati u petak 26. decembra protiv Makbija.

Kurir sport/Meridian sport