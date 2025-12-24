Vasilije Micić, reprezentativac Srbije, neće igrati u narednom periodu.
EVROLIGA
VASILIJE MICIĆ TEŽE POVREĐEN! Užasna vest za lidera Evrolige! Srpskog košarkaša čeka duža pauza
Slušaj vest
Micić, koji se letos vratio iz NBA u evropsku košarku igra veoma dobro u dresu Hapoela iz Tel Aviva koji je, potpuno neočekivano, lider Evrolige.
Nažalost, plejmejker je doživeo povredu.
Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot
Micić nije igrao protiv Bajerna u Minhenu u utakmici 18. kola, a prema pisanju izraelskih medija, srpski košarkaš neće biti na raspolaganju Dimitrisu Itudisu neko vreme.
Oporavak bi mogao da potraje i nekoliko nedelja.
U 17 odigranih utakmica Vasilije Micić je u proseku beležio 12,1 poen, 4,1 asisnteciju i 2,2 skoka.
