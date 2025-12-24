Slušaj vest

Temperamentni Dimitris Janakopulos, bez dileme najeksponiraniji i najkontroverzniji vlasnik u Evroligi, još jednom je skrenuo pažnju na sebe u samom finišu 2025. godine.

Grk je poslao neobičnu poruku koja je odmah izazvala brojne reakcije, ali i dilemu – kome je zapravo bila namenjena.

Janakopulos je tokom čitave godine često punio stupce evropskih medija, kako zbog svojih javnih istupa, tako i zbog rezultata Panatinaikosa.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Atinski velikan je sezonu završio na četvrtom mestu Evrolige, što je bilo ispod očekivanja za aktuelnog šampiona.

Ovoga puta, prvi čovek „zelenih“ oglasio se putem Instagrama, i to iz frizerskog salona, ostavivši kratku, ali prilično zagonetnu poruku. U ovom trenutku, njeno pravo značenje i povod ostaju nejasni, ali je jasno da je Janakopulos još jednom uspeo da uzburka košarkašku javnost.

- Nikad neću zaboraviti 2025. godinu zato što je san pretvorila u noćnu moru - napisao je vlasnik Panatinaikosa.

Screenshot 2025-12-24 145402.jpg
Foto: Screenshot/instagram

