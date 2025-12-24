Slušaj vest

Temperamentni Dimitris Janakopulos, bez dileme najeksponiraniji i najkontroverzniji vlasnik u Evroligi, još jednom je skrenuo pažnju na sebe u samom finišu 2025. godine.

Grk je poslao neobičnu poruku koja je odmah izazvala brojne reakcije, ali i dilemu – kome je zapravo bila namenjena.

Janakopulos je tokom čitave godine često punio stupce evropskih medija, kako zbog svojih javnih istupa, tako i zbog rezultata Panatinaikosa.

Dimitris Janakopulos

Atinski velikan je sezonu završio na četvrtom mestu Evrolige, što je bilo ispod očekivanja za aktuelnog šampiona.

Ovoga puta, prvi čovek „zelenih“ oglasio se putem Instagrama, i to iz frizerskog salona, ostavivši kratku, ali prilično zagonetnu poruku. U ovom trenutku, njeno pravo značenje i povod ostaju nejasni, ali je jasno da je Janakopulos još jednom uspeo da uzburka košarkašku javnost.

- Nikad neću zaboraviti 2025. godinu zato što je san pretvorila u noćnu moru - napisao je vlasnik Panatinaikosa.

Foto: Screenshot/instagram