VLASNIK PANATINAIKOSA SE OGLASIO IZ FRIZERSKOG SALONA I PONOVO SRUŠIO DRUŠTVENE MREŽE! Ostavio je misterioznu poruku, nikome nije jasno šta je želeo da poruči!
Temperamentni Dimitris Janakopulos, bez dileme najeksponiraniji i najkontroverzniji vlasnik u Evroligi, još jednom je skrenuo pažnju na sebe u samom finišu 2025. godine.
Grk je poslao neobičnu poruku koja je odmah izazvala brojne reakcije, ali i dilemu – kome je zapravo bila namenjena.
Janakopulos je tokom čitave godine često punio stupce evropskih medija, kako zbog svojih javnih istupa, tako i zbog rezultata Panatinaikosa.
Atinski velikan je sezonu završio na četvrtom mestu Evrolige, što je bilo ispod očekivanja za aktuelnog šampiona.
Ovoga puta, prvi čovek „zelenih“ oglasio se putem Instagrama, i to iz frizerskog salona, ostavivši kratku, ali prilično zagonetnu poruku. U ovom trenutku, njeno pravo značenje i povod ostaju nejasni, ali je jasno da je Janakopulos još jednom uspeo da uzburka košarkašku javnost.
- Nikad neću zaboraviti 2025. godinu zato što je san pretvorila u noćnu moru - napisao je vlasnik Panatinaikosa.