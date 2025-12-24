Slušaj vest

Trener Fenerbahčea je o tome pričao nakon dramatične pobede protiv Barselone u 18. kolu Evrolige.

- U evropskoj košarci i košarci uopšte, ne možemo da igramo pet utakmica za devet dana, a tokom sezone postoje četiri takve sekvence. Igrači su u određenim situacijama jednostavno 'gotovi', u umu i telu, na vrhuncu su iscrpljenosti - rekao je Šarunas Jasikevičus.

Poručio je trener aktuelnog prvaka Evrope da ovakav tempo uništava igrače.

- Sa jedne strane, razumemo zašto ovo radimo, sa 20 timova. Sa druge strane, uništavamo igrače. Dakle, očigledno je da nešto mora da se uradi.

Govorio je i o zdravstvenom stanju svoje ekipe.

- Skoti Vilbekin je bio kod lekara, videćemo da li može uskoro da izađe na teren i počne sa nekim košarkaškim radom. Mikaelu Jantunenu je verovatno potrebno još nekoliko dana. Mislim da će Bitim verovatno odsustvovati najmanje dve sedmice.

