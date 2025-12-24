ISPLIVALE NOVE INFORMACIJE! POZNATO JE KADA BI ALEKSA AVRAMOVIĆ MOGAO DA SE VRATI NA PARKET! Konačno su stigle lepe vesti, trofejni stručnjak radi sa Aleksom!
Košarkaš Dubaija, Aleksa Avramović, mogao bi da se vrati na teren početkom 2026. godine, nakon što je pauzirao zbog povreda.
Srpski igrač odigrao je samo pet mečeva u Evroligi ove sezone, što je značajno smanjilo njegovu minutažu i uticaj na ekipu.
Dubai je, kako saznaje Meridian sport, odlučio da angažuje dodatnu pomoć u procesu Avramovićevog oporavka, pa je u timu kondicioni trener Mladen Mihajlović.
Mihajlović je stručnjak sa bogatim iskustvom, koji je ranije radio sa selektorom Aleksandrom Đorđevićem, sa kojim je osvojio tri srebrne medalje na velikim takmičenjima, a bio je i član stručnih štabova Partizana, Bajerna, Virtusa i Fenerbahčea.
Ako sve bude išlo po planu, Avramović bi mogao da se vrati na parket već 2. januara 2026. godine, kada Dubai gostuje u Madridu, gde će se sastati sa velikim rivalom, Realom.