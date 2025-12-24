Slušaj vest

Košarkaš Dubaija, Aleksa Avramović, mogao bi da se vrati na teren početkom 2026. godine, nakon što je pauzirao zbog povreda.

Srpski igrač odigrao je samo pet mečeva u Evroligi ove sezone, što je značajno smanjilo njegovu minutažu i uticaj na ekipu.

Dubai je, kako saznaje Meridian sport, odlučio da angažuje dodatnu pomoć u procesu Avramovićevog oporavka, pa je u timu kondicioni trener Mladen Mihajlović.

Mihajlović je stručnjak sa bogatim iskustvom, koji je ranije radio sa selektorom Aleksandrom Đorđevićem, sa kojim je osvojio tri srebrne medalje na velikim takmičenjima, a bio je i član stručnih štabova Partizana, Bajerna, Virtusa i Fenerbahčea.

Ako sve bude išlo po planu, Avramović bi mogao da se vrati na parket već 2. januara 2026. godine, kada Dubai gostuje u Madridu, gde će se sastati sa velikim rivalom, Realom.